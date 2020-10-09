Форвард "Милана" Ибрагимович вылечился от коронавируса

9 октября, 2020, 19:16

Форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович получил отрицательный тест на коронавирус

Об этом Ибрагимович сообщил в twitter.

Знаменитый швед прикрепил хэштег "Бог возвращается".

"Я чувствую себя лучше! Местный орган здравоохранения сообщили, что мой карантин закончился. Можно возвращаться к тренировкам", - написал Ибрагимович.

21 сентября Златан Ибрагимович сделал дубль в ворота "Болоньи" и принес "Милану" победу в 1-м туре чемпионата Италии со счетом 2: 0.

24 сентября Ибрагимович получил положительный тест на коронавирус

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