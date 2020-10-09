 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФорвард "Милана" Ибрагимович вылечился от коронавируса

Форвард "Милана" Ибрагимович вылечился от коронавируса


фото: Getty Images
Форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович получил отрицательный тест на коронавирус

Об этом Ибрагимович сообщил в twitter.

Знаменитый швед прикрепил хэштег "Бог возвращается".

"Я чувствую себя лучше! Местный орган здравоохранения сообщили, что мой карантин закончился. Можно возвращаться к тренировкам", - написал Ибрагимович.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 октября, 2020 пятница

больше новостей

9 октября, 2020 пятница

8 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать