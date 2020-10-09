Форвард "Милана" Ибрагимович вылечился от коронавируса
9 октября, 2020, 19:16
Форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович получил отрицательный тест на коронавирус
Об этом Ибрагимович сообщил в twitter.
Знаменитый швед прикрепил хэштег "Бог возвращается".
"Я чувствую себя лучше! Местный орган здравоохранения сообщили, что мой карантин закончился. Можно возвращаться к тренировкам", - написал Ибрагимович.
Ibra_official) October 9, 202
- 21 сентября Златан Ибрагимович сделал дубль в ворота "Болоньи" и принес "Милану" победу в 1-м туре чемпионата Италии со счетом 2: 0.
- 24 сентября Ибрагимович получил положительный тест на коронавирус
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