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Espreso.tvСпортФутболист "Милана" Ибрагимович заболел коронавирусом

Футболист "Милана" Ибрагимович заболел коронавирусом


фото: Getty Images
Шведский форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, у 38-летнего шведского футболиста по итогам тестирования выявлен COVID-19. Ожидается, что клуб объявит об этом в ближайшее время.

Ранее инфекция была обнаружена у партнера Ибрагимовича по команде защитника Леонардо Дуарте.

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