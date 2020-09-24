Футболист "Милана" Ибрагимович заболел коронавирусом

24 сентября, 2020, 16:39

Шведский форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, у 38-летнего шведского футболиста по итогам тестирования выявлен COVID-19. Ожидается, что клуб объявит об этом в ближайшее время.

Ранее инфекция была обнаружена у партнера Ибрагимовича по команде защитника Леонардо Дуарте.

21 сентября Ибрагимович сделал дубль в ворота "Болоньи" и принес "Милану" победу в 1-м туре чемпионата Италии со счетом 2:0.

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