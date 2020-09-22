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Espreso.tvСпортФорвард "Милана" Ибрагимович забил гол в 23-м сезоне подряд

Форвард "Милана" Ибрагимович забил гол в 23-м сезоне подряд


фото: Getty Images
Шведский форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович забил гол в 23-м сезоне подряд

Об этом сообщает Squawka Football в twitter.

21 сентября Ибрагимович сделал дубль в ворота "Болоньи" и принес "Милану" победу в 1-м туре чемпионата Италии со счетом 2: 0.

Кроме "Милана", форвард забивал в составе шведского "Мальме", нидерландского "Аякса", итальянских "Ювентуса" и "Интера", "Барселоны", французский ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и американского "Лос-Анджелес Гэлакси".

Ибрагимович перешел в "Милан" в январе 2020 года с "Гэлакси" на правах свободного агента.

38-летний швед в прошлом сезоне сыграл за "Милан" 20 матчей, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

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