Форвард "Милана" Ибрагимович забил гол в 23-м сезоне подряд

22 сентября, 2020, 10:32

Шведский форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович забил гол в 23-м сезоне подряд

Об этом сообщает Squawka Football в twitter.

21 сентября Ибрагимович сделал дубль в ворота "Болоньи" и принес "Милану" победу в 1-м туре чемпионата Италии со счетом 2: 0.

Кроме "Милана", форвард забивал в составе шведского "Мальме", нидерландского "Аякса", итальянских "Ювентуса" и "Интера", "Барселоны", французский ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и американского "Лос-Анджелес Гэлакси".

Ибрагимович перешел в "Милан" в январе 2020 года с "Гэлакси" на правах свободного агента.

38-летний швед в прошлом сезоне сыграл за "Милан" 20 матчей, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

Zlatan Ibrahimovic has now scored in 23 (TWENTY-THREE) top-flight seasons.



He's scored a league goal in four separate decades. pic.twitter.com/JpkDBfFmN0 - Squawka Football (@Squawka) September 21, 2020

Напомним, 31 августа Златан Ибрагимович продлил контракт с "Миланом" до лета 2021 года.

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