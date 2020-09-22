Форвард "Милана" Ибрагимович забил гол в 23-м сезоне подряд
Об этом сообщает Squawka Football в twitter.
21 сентября Ибрагимович сделал дубль в ворота "Болоньи" и принес "Милану" победу в 1-м туре чемпионата Италии со счетом 2: 0.
Кроме "Милана", форвард забивал в составе шведского "Мальме", нидерландского "Аякса", итальянских "Ювентуса" и "Интера", "Барселоны", французский ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и американского "Лос-Анджелес Гэлакси".
Ибрагимович перешел в "Милан" в январе 2020 года с "Гэлакси" на правах свободного агента.
38-летний швед в прошлом сезоне сыграл за "Милан" 20 матчей, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.
Zlatan Ibrahimovic has now scored in 23 (TWENTY-THREE) top-flight seasons.- Squawka Football (@Squawka) September 21, 2020
He's scored a league goal in four separate decades. pic.twitter.com/JpkDBfFmN0
- Напомним, 31 августа Златан Ибрагимович продлил контракт с "Миланом" до лета 2021 года.
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