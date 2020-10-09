Ермак заявил, что на следующей неделе может состояться видеоконференция советников лидеров "нормандского" формата

9 октября, 2020, 12:06

Переговоры политических советников лидеров "нормандского" формата могут пройти на следующей неделе

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на выступлении в Королевском институте международных дел Chatham House, передает сайт президента.

"На следующей неделе, возможно, у нас пройдет видеоконференция политических советников. И мы будем говорить о том, чтобы как можно быстрее состоялся саммит и уже были какие-то решения", - отметил Ермак.

По его словам, на Донбассе 70 дней сохраняется режим "тишины" и сократилось количество неприцельных выстрелов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без диалога с президентом РФ Владимиром Путиным нельзя вернуть захваченные территории Украины и пленных.