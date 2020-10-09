 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЕрмак заявил, что на следующей неделе может состояться видеоконференция советников лидеров "нормандского" формата

Ермак заявил, что на следующей неделе может состояться видеоконференция советников лидеров "нормандского" формата


фото: president.gov.ua
Переговоры политических советников лидеров "нормандского" формата могут пройти на следующей неделе

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на выступлении в Королевском институте международных дел Chatham House, передает сайт президента.

"На следующей неделе, возможно, у нас пройдет видеоконференция политических советников. И мы будем говорить о том, чтобы как можно быстрее состоялся саммит и уже были какие-то решения", - отметил Ермак.

По его словам, на Донбассе 70 дней сохраняется режим "тишины" и сократилось количество неприцельных выстрелов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 октября, 2020 пятница

8 октября, 2020 четверг

больше новостей

9 октября, 2020 пятница

8 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать