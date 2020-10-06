Зеленский заявил, что без диалога с Путиным нельзя вернуть захваченные территории Украины и пленных

6 октября, 2020, 10:27

Если не вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, то война никогда не закончится

Об этом в интервью Politico Europe заявил президент Владимир Зеленский , передает пресс служба ОП .

"Я уверен, что мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией. Если мы не будем говорить с президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украины, вернуть все наши территории", - отметил президент

Он считает, что от диалога с Путиным зависит и обмен пленных

"Я считаю, что возвращение наших пленных, а сегодня их 140 (возвращено. - Ред.) - этого бы никогда не произошло, если бы у нас не было диалога с президентом Путиным. Только в нормандской формате - это не срабатывает, этого не хватает. У нас есть вопросы, которые не рассматривались в нормандском формате. Этот вопрос возвращения наших моряков, гуманитарных сложностей у крымчан, которые находятся в плену, многие из них - за решеткой. Такие вопросы надо решать с президентом России ", - сказал Зеленский.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Источник: https://censor.net/ua/n3223093