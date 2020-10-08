Зинченко попал в заявку "Манчестер Сити" на Лигу чемпионов

8 октября, 2020, 19:55

Тренерский штаб "Манчестер Сити" определился с заявкой на групповой этап Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный twitter "Манчестер Сити".

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола внес в список 21 футболиста. В заявке нашлось место и для украинца Александра Зинченко.

По итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, "Манчестер Сити" сыграет против португальского "Порту", греческого "Олимпиакоса" и французского "Марселя".

Заявка "Манчестер Сити":

Вратари: Эдерсон, Зак Стеффен, Карсон.

Защитники: Кайл Уолкер, Канселу, Стоунз, Аймерик Ляпорт, Натан Аке, Бенжамин Менди, Рубен Диаш.

Полузащитники: Гюндоган, Родри, Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва, Фернандиньо, Александр Зинченко, Рияд Марез.

Нападающие: Стерлинг, Габриэл Жезус, Серхио Агуэро, Ферран Торрес.

Manchester City (@ManCity) October 8, 2020

29 сентября сообщалось, что "Манчестер Сити" решил продать Александра Зинченко в нынешнее трансферное окно.

30 сентября стало известно, что Зинченко из-за травмы не сыграет против Германии и Испании в Лиге наций и в товарищеской встрече с Францией.

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