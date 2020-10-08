Зинченко попал в заявку "Манчестер Сити" на Лигу чемпионов
Об этом сообщает официальный twitter "Манчестер Сити".
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола внес в список 21 футболиста. В заявке нашлось место и для украинца Александра Зинченко.
По итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, "Манчестер Сити" сыграет против португальского "Порту", греческого "Олимпиакоса" и французского "Марселя".
Заявка "Манчестер Сити":
Вратари: Эдерсон, Зак Стеффен, Карсон.
Защитники: Кайл Уолкер, Канселу, Стоунз, Аймерик Ляпорт, Натан Аке, Бенжамин Менди, Рубен Диаш.
Полузащитники: Гюндоган, Родри, Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва, Фернандиньо, Александр Зинченко, Рияд Марез.
Нападающие: Стерлинг, Габриэл Жезус, Серхио Агуэро, Ферран Торрес.
Manchester City (@ManCity) October 8, 2020
- 29 сентября сообщалось, что "Манчестер Сити" решил продать Александра Зинченко в нынешнее трансферное окно.
- 30 сентября стало известно, что Зинченко из-за травмы не сыграет против Германии и Испании в Лиге наций и в товарищеской встрече с Францией.
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