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Espreso.tvСпорт"Манчестер Сити" решил избавиться от украинского футболиста Зинченко

"Манчестер Сити" решил избавиться от украинского футболиста Зинченко


фото: Getty Images
Английский "Манчестер Сити" решил продать украинского защитника Александра Зинченко в текущее трансферное окно

Об этом сообщает The Athletic.

"Манчестер Сити" склоняется к тому, чтобы согласиться на одно из предложений, которые получил осенью относительно продажи украинца. Главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола намерен приобрести вместо Зинченко другого левого защитника. "Ман Сити" сейчас активно занимается его поисками.

У Александра Зинченко контракт с англичанами до лета 2024 года, а его ориентировочная трансферная стоимость составляет 24 млн евро. В нынешнем сезоне украинец еще не сыграл ни одного матча из-за травмы.

В прошлом сезоне 23-летний Зинченко провел 25 матчей и забил 1 мяч.

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