Взрывы боеприпасов в России: пострадали шесть человек
7 октября, 2020, 20:15
В Рязанской области России из-за взрывов боеприпасов пострадали шесть человек
Об этом сообщает ТАСС.
"Госпитализированы пять человек. Двое (направленные, - ред.) в Скопинскую районную больницу и трое - в Ряжскую районную больницу", - сообщил руководитель территориального центра медицины катастроф Рязанской области Сергей Кузьминов.
Напомним, сегодня в районе поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар на территории воинской части. После чего огонь перекинулся на склад для хранения артиллерийских боеприпасов.
- Отметим, что позже в области объявили эвакуацию .
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