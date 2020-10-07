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Espreso.tvОбществоВзрывы боеприпасов в России: пострадали шесть человек

Взрывы боеприпасов в России: пострадали шесть человек

В Рязанской области России из-за взрывов боеприпасов пострадали шесть человек

Об этом сообщает ТАСС.

"Госпитализированы пять человек. Двое (направленные, - ред.) в Скопинскую районную больницу и трое - в Ряжскую районную больницу", - сообщил руководитель территориального центра медицины катастроф Рязанской области Сергей Кузьминов.

Напомним, сегодня в районе поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар на территории воинской части. После чего огонь перекинулся на склад для хранения артиллерийских боеприпасов.

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