Взрывы боеприпасов в России: пострадали шесть человек

7 октября, 2020, 20:15

В Рязанской области России из-за взрывов боеприпасов пострадали шесть человек

Об этом сообщает ТАСС.

"Госпитализированы пять человек. Двое (направленные, - ред.) в Скопинскую районную больницу и трое - в Ряжскую районную больницу", - сообщил руководитель территориального центра медицины катастроф Рязанской области Сергей Кузьминов.

Напомним, сегодня в районе поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар на территории воинской части. После чего огонь перекинулся на склад для хранения артиллерийских боеприпасов.

Отметим, что позже в области объявили эвакуацию .

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