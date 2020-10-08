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Espreso.tvСпортВ "Шахтере" выявили 18 случаев заражения коронавирусом

В "Шахтере" выявили 18 случаев заражения коронавирусом


фото: Getty Images
В донецком "Шахтере" обнаружили 18 случаев заражения коронавируса среди работников и футболистов клуба

Об этом сообщил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин на своей странице в facebook.

Заразились 9 работников и 9 футболистов "Шахтера".

"По результатам сегодняшнего дополнительного тестирования ПЦР, были обнаружены случаи заболевания коронавирусом среди 9 игроков и 9 сотрудников команды "Шахтера". Все зараженные идут на 10-дневную самоизоляцию. Желаем им скорейшего выздоровления и возвращения в команду", - написал Палкин.

17 октября донецкий "Шахтер" должен сыграть матч УПЛ против "Львова". Пока не сообщается, будет ли эта встреча перенесена.

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