В "Шахтере" выявили 18 случаев заражения коронавирусом

8 октября, 2020, 21:40

В донецком "Шахтере" обнаружили 18 случаев заражения коронавируса среди работников и футболистов клуба

Об этом сообщил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин на своей странице в facebook.

Заразились 9 работников и 9 футболистов "Шахтера".

"По результатам сегодняшнего дополнительного тестирования ПЦР, были обнаружены случаи заболевания коронавирусом среди 9 игроков и 9 сотрудников команды "Шахтера". Все зараженные идут на 10-дневную самоизоляцию. Желаем им скорейшего выздоровления и возвращения в команду", - написал Палкин.

17 октября донецкий "Шахтер" должен сыграть матч УПЛ против "Львова". Пока не сообщается, будет ли эта встреча перенесена.

В воскресенье, 4 октября, "Шахтер" в гостях не смог переиграть "Десну" .

После этого стало известно, что футболисты "Шахтера" Андрей Пятов и Тарас Степаненко заболели COVID-19 , вся команда пошла на самоизоляцию.

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