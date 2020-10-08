В "Шахтере" выявили 18 случаев заражения коронавирусом
8 октября, 2020, 21:40
В донецком "Шахтере" обнаружили 18 случаев заражения коронавируса среди работников и футболистов клуба
Об этом сообщил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин на своей странице в facebook.
Заразились 9 работников и 9 футболистов "Шахтера".
"По результатам сегодняшнего дополнительного тестирования ПЦР, были обнаружены случаи заболевания коронавирусом среди 9 игроков и 9 сотрудников команды "Шахтера". Все зараженные идут на 10-дневную самоизоляцию. Желаем им скорейшего выздоровления и возвращения в команду", - написал Палкин.
17 октября донецкий "Шахтер" должен сыграть матч УПЛ против "Львова". Пока не сообщается, будет ли эта встреча перенесена.
- В воскресенье, 4 октября, "Шахтер" в гостях не смог переиграть "Десну" .
- После этого стало известно, что футболисты "Шахтера" Андрей Пятов и Тарас Степаненко заболели COVID-19 , вся команда пошла на самоизоляцию.
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