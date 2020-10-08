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Espreso.tvОбществоУ Тихановськой сообщили о намерениях Словакии отозвать посла из Минска

У Тихановськой сообщили о намерениях Словакии отозвать посла из Минска


фото: t.me/tsikhanouskaya
Словакия планирует отозвать своего посла из Беларуси

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчак, передает пресс-служба белорусского оппозиционера Светланы Тихановськой.

"Министр заявил, что Словакия планирует отозвать посла из Беларуси в знак солидарности с литовскими и польскими коллегами", - говорится в сообщении.

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На встрече Тихановська и Корчак также о продлении программы стипендий для белорусских студентов, финансируемая Словакией.

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