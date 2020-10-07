Латвия и Эстония отзывают послов из Беларуси
7 октября, 2020, 09:59
Посол Латвии Эйнарс Семанис и посол Эстонии Мерикей Кокаев отозваны из Беларуси в свои столицы для консультаций
Об этом сообщает TUT.BY.
Их вызвали для консультаций по поводу ситуации в Беларуси. Ранее из Беларуси выехали послы Польши, Литвы и Германии.
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- 2 октября белорусский МИД потребовал у посольств Польши и Литвы сократить количество работающих в Беларуси дипломатов. Там также сообщили, что послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отозваны в Минск для консультаций, и предложили Варшаве и Вильнюсу последовать этому примеру.
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