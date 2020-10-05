Литва решила отозвать своего посла из Беларуси

5 октября, 2020, 22:59

Министерство иностранных дел Литвы заявило об отзыве своего посла в Беларуси для консультаций

Об этом сообщает пресс-служба МИД Литвы.

"Нашей целью является максимальное сохранение дипломатических контактов. Об этом мы сообщили и белорусской стороне, с которой договорились, что временный отзыв посла для консультаций послужит уменьшению напряженности и будет способствовать сохранению дипломатического представительства на уровне послов", - заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

По его словам, такое решение принято совместно с польскими коллегами. Линкявичюс заявил, что пока не удалось достичь договоренности не сокращать дипломатический персонал, но если Беларусь и дальше будет настаивать, будут приняты "адекватные зеркальные меры".

Как пишет TUT.by, 2 октября белорусский МИД потребовал у посольств Польши и Литвы сократить количество работающих в Беларуси дипломатов. Там также сообщили, что послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций, и предложили Варшаве и Вильнюсу последовать этому примеру.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb