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Espreso.tvОбществоТИК зарегистрировала список "ЕС" на выборах в Кременчуге

ТИК зарегистрировала список "ЕС" на выборах в Кременчуге

Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала список "Европейской солидарности" на выборах в городской совет в Кременчуге

Об этом народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий написал на своей странице в Facebook.

"Кременчугская ТИК наконец, после обращения "Европейской Солидарности" в ЦИК и полицию, зарегистрировала только что наш список в Кременчугский городской совет", - говорится в сообщении.

 

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