ТИК зарегистрировала список "ЕС" на выборах в Кременчуге

8 октября, 2020, 20:25

Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала список "Европейской солидарности" на выборах в городской совет в Кременчуге

Об этом народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий написал на своей странице в Facebook.

"Кременчугская ТИК наконец, после обращения "Европейской Солидарности" в ЦИК и полицию, зарегистрировала только что наш список в Кременчугский городской совет", - говорится в сообщении.