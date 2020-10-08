ТИК зарегистрировала список "ЕС" на выборах в Кременчуге
8 октября, 2020, 20:25
Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала список "Европейской солидарности" на выборах в городской совет в Кременчуге
Об этом народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий написал на своей странице в Facebook.
"Кременчугская ТИК наконец, после обращения "Европейской Солидарности" в ЦИК и полицию, зарегистрировала только что наш список в Кременчугский городской совет", - говорится в сообщении.
- Напомним, в Кременчуге ТИК вопреки закону не зарегистрировала избирательный список кандидатов от партии "Европейская Солидарность" в горсовет.
- Впоследствии, Окружной административный суд Полтавы отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка кандидатов "Европейской Солидарности" в городской совет Кременчуга и обязал повторно рассмотреть документы.
- 6 октября народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий сообщил, что партия выиграла апелляционный суд по постановлению Кременчугской городской ТИК об отказе в регистрации списка. Нардеп отметил, что ТИК должна выполнить закон и зарегистрировать список "Европейской Солидарности" в Кременчугский городской совет.
- После отказа ТИК выполнить решение суда Княжицкий заявил, что "ЕС" потребует замены состава ТИК.
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