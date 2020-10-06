ТИК должна выполнить закон и зарегистрировать список "ЕС" на выборы Кременчугского горсовета, - Княжицкий

6 октября, 2020, 19:59

По словам народного депутата Николая Княжицкого по закону ТИК должна выполнить закон и зарегистрировать список "Европейской Солидарности" в Кременчугский городской совет

Об этом он заявил в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"Они (ТИК, - ред.) должны выполнить закон и зарегистрировать список "Европейской Солидарности" в Кременчугский городской совет. Очевидно, что в таком случае все мафиозные планы местных кланов разваливаются, ведь "Европейская Солидарность" - это честные, ответственные политики. Поэтому, я думаю, что они дальше будут пытаться нанести вред", - отметил Княжицкий.

По его словам, судебная система Украины не до конца реформирована, но в Полтаве, Харькове в админсудах видим правдивость.

Напомним, в Кременчуге ТВК вопреки закону не зарегистрировала избирательный список кандидатов от партии "Европейская Солидарность" в горсовет.

Впоследствии, Окружной административный суд Полтавы отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка кандидатов "Европейской Солидарности" в городской совет Кременчуга и обязал повторно рассмотреть документы.

6 октября народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий сообщил, что партия выиграла апелляционный суд по постановлению Кременчугской городской ТИК об отказе в регистрации списка.

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