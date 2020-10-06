"Европейская Солидарность" выиграла апелляционный суд об отказе в регистрации кандидатов в Кременчуге, - Княжицкий
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Европейская Солидарность" выиграла апелляционный суд в Харькове! Нашу партию незаконно не допускали к выборам в Кременчуге! Победили в суде, победим и на выборах", - отметил Княжицкий.
Напомним, в Кременчуге ТИК вопреки закону не зарегистрировала избирательный список кандидатов от партии "Европейская Солидарность" в горсовет.
Впоследствии, Окружной административный суд Полтавы отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка кандидатов "Европейской Солидарности" в городской совет Кременчуга и обязал повторно рассмотреть документы.
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