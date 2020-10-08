Шефир тайно приезжал в имение Ахметова под Киевом - "Схемы"

8 октября, 2020, 21:46

Об этом говорится в расследовании проекта Схемы.

31 августа съемочная группа зафиксировала, как из боковых ворот Офиса президента выехала Audi А8, которой пользуется первый помощник президента Сергей Шефир, и потом заехала на заправку по дороге в сторону поселка Конча-Заспа.

Туда подъехала машина, которой пользуется охрана Рината Ахметова и приехал бронированный Mercedes-Maybach. Журналисты зафиксировали, как Шефир вышел из Audi и пересел в Maybach.

Maybach направился в сторону поселка Плюты в Киевской области. Журналистам удалось отследить, как автомобиль повернул именно к боковым воротам поместья Ахметова. Загородное поместье Ахметова расположено вблизи поселка Плюты, в 35 километрах от Киева.

Журналисты обратились к Шефиру с вопросами, что он обсуждал с олигархом, почему встречался с ним тайно и известно ли об этом президенту. В ответ Шефир сказал: "Отвечу на все вопросы сразу. Ничего противоречащего интересам нашей страны, ничего противозаконного я не делаю, точка".

Эти вопросы "Схемы" также адресовали пресс-службе олигарха. О теме встречи с Шефиром в августе в Ахметова не ответили, так же не подтвердили и не опровергли ее проведение.

Журналисты направили запрос к президенту Украины с вопросами, известно ли ему о тайной встрече Шефира с Ахметовым дома у олигарха, и уполномочивал ли президент своего помощника на переговоры с ним, и считает ли Зеленский такой формат контактов приемлемым.

Из Офиса президента пришел следующий ответ: "16 марта 2020 года во время встречи с представителями крупного бизнеса (в том числе с участием Рината Ахметова) глава государства Владимир Зеленский обсуждал вопросы противодействия распространению Covid-19. В дальнейшем других встреч (в том числе частных или неофициальных) президента Украины с бизнесменом Ринатом Ахметовым не было. Глава государства также не поручал и не уполномочивал представителей своей команды на такие встречи".