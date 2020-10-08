"Пытаются создать" Кременчугский народную республику ": Княжицкий об отказе ТИК регистрировать список" ЕС "
Об этом Княжицкий написал в Facebook.
"История с выборами Европейской Солидарности в Кременчуге показательна. Местная ТИК показательно не зарегистрировала список партии. Партия выиграла суд в Полтаве, выиграла апелляцию в Харькове, но комиссия отказалась выполнять решение судов и утвердила бюллетень без ЕС. Члены комиссии прямо и нагло игнорируют украинские законы и пытаются создать некую беззаконную "КНР" (Кременчугскую народную республику) ", - написал Княжицкий.
Народный депутат выразил уверенность, что такие действия приведут к общественному резонансу, в результате которого к власти в Кременчуге придут национально-демократические силы.
"Смысла политического это делать - ни одного. Очевидно, что в этих решений местная мафия жила спокойно. Но после наглого нарушения законов они собственными руками изменят эту политическую ситуацию. Когда в Кременчуге национально-демократические силы имели большинство. Это время возвращается", - написал Княжицкий .
Также народный депутат отметил, что в Кременчуге может влиять организованная преступность.
"Мафия в этом городе всегда была сильна. Я начинал свою журналистскую карьеру на государственном телевидении. Помню, как тогда убили известного журналиста, нашего коллегу, выпускника факультета журналистики КГУ Вадима Бойко. Вадим был демократическим депутатом, избранным в Кременчуге. Я учился с ним на одном факультете, сотрудничал со "Студией Гарт", где работал Вадим. Мы были хорошо знакомы. Вадим любил Кременчуг и часто рассказывал, как в этом прекрасном городе добро борется со злом постоянно. Добро победит ", - подчеркнул Княжицкий.
Народный депутат обратился в Центральную избирательную комиссию и Нацполиции с требованием прекратить нарушение закона ТИК в Кременчуге.
"Настаиваю на проведении честных выборов в Кременчуге и прошу поддержки честных и ответственных людей независимо от политических предпочтений. ЦИК и Нацполиция должны прекратить это показательное беззаконие", - подытожил Княжицкий.
История с выборами Европейской Солидарности в Кременчуге показательна. Местная ТИК показательно не зарегистрировала список партии ....Опубликовано Миколой Княжицким Среда, 7 октября 2020 г.
- Напомним, в Кременчуге ТВК вопреки закону не зарегистрировала избирательный список кандидатов от партии "Европейская Солидарность" в горсовет.
- Впоследствии, Окружной административный суд Полтавы отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка кандидатов "Европейской Солидарности" в городской совет Кременчуга и обязал повторно рассмотреть документы.
- 6 октября народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий сообщил, что партия выиграла апелляционный суд по постановлению Кременчугской городской ТИК об отказе в регистрации списка. Нардеп отметил, что ТИК должна выполнить закон и зарегистрировать список "Европейской Солидарности" к Кременчугского городского совета.
- После отказа ТИК выполнить решение суда Княжицкий заявил, что "ЕС" потребует замены состава ТИК.
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