"Пытаются создать" Кременчугский народную республику ": Княжицкий об отказе ТИК регистрировать список" ЕС "

8 октября, 2020, 09:42

Народный депутат от Европейской Солидарности Николай Княжицкий заявил, что члены теризбиркома в Кременчуге отказом регистрировать список "ЕС" на местных выборах и саботажем соответствующего решения суда пытаются создать зону игнорирование законов Украины вроде созданных Россией на оккупированных территориях "народных республик"

Об этом Княжицкий написал в Facebook.

"История с выборами Европейской Солидарности в Кременчуге показательна. Местная ТИК показательно не зарегистрировала список партии. Партия выиграла суд в Полтаве, выиграла апелляцию в Харькове, но комиссия отказалась выполнять решение судов и утвердила бюллетень без ЕС. Члены комиссии прямо и нагло игнорируют украинские законы и пытаются создать некую беззаконную "КНР" (Кременчугскую народную республику) ", - написал Княжицкий.

Народный депутат выразил уверенность, что такие действия приведут к общественному резонансу, в результате которого к власти в Кременчуге придут национально-демократические силы.

"Смысла политического это делать - ни одного. Очевидно, что в этих решений местная мафия жила спокойно. Но после наглого нарушения законов они собственными руками изменят эту политическую ситуацию. Когда в Кременчуге национально-демократические силы имели большинство. Это время возвращается", - написал Княжицкий .

Также народный депутат отметил, что в Кременчуге может влиять организованная преступность.

"Мафия в этом городе всегда была сильна. Я начинал свою журналистскую карьеру на государственном телевидении. Помню, как тогда убили известного журналиста, нашего коллегу, выпускника факультета журналистики КГУ Вадима Бойко. Вадим был демократическим депутатом, избранным в Кременчуге. Я учился с ним на одном факультете, сотрудничал со "Студией Гарт", где работал Вадим. Мы были хорошо знакомы. Вадим любил Кременчуг и часто рассказывал, как в этом прекрасном городе добро борется со злом постоянно. Добро победит ", - подчеркнул Княжицкий.

Народный депутат обратился в Центральную избирательную комиссию и Нацполиции с требованием прекратить нарушение закона ТИК в Кременчуге.

"Настаиваю на проведении честных выборов в Кременчуге и прошу поддержки честных и ответственных людей независимо от политических предпочтений. ЦИК и Нацполиция должны прекратить это показательное беззаконие", - подытожил Княжицкий.

История с выборами Европейской Солидарности в Кременчуге показательна. Местная ТИК показательно не зарегистрировала список партии .... Опубликовано Миколой Княжицким Среда, 7 октября 2020 г.

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