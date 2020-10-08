Отравление Навального: в санкционный список ЕС могут попасть девять человек

Об этом сообщает французская газета Le Monde, передает "РБК-Украина".

"Список содержит имена девяти человек", - пишет газета, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, речь идет, в частности, о сотрудниках администрации президента РФ и силовых ведомств. Под санкции также попадет Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, в котором в советское время была разработан яд "Новичок".

При этом издание не исключает, что Москва может принять "соответствующие меры".

"Этот список, который предусматривает замораживание банковских счетов и запрет на поездки в Европу, будет обсуждаться на заседании в Брюсселе 12 октября", - говорится в сообщении.

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