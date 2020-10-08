Отравление Навального: в санкционный список ЕС могут попасть девять человек
Об этом сообщает французская газета Le Monde, передает "РБК-Украина".
"Список содержит имена девяти человек", - пишет газета, ссылаясь на собственные источники.
По данным издания, речь идет, в частности, о сотрудниках администрации президента РФ и силовых ведомств. Под санкции также попадет Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, в котором в советское время была разработан яд "Новичок".
При этом издание не исключает, что Москва может принять "соответствующие меры".
"Этот список, который предусматривает замораживание банковских счетов и запрет на поездки в Европу, будет обсуждаться на заседании в Брюсселе 12 октября", - говорится в сообщении.
- Напомним, в среду, 2 сентября, немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок".
- Впоследствии, Организация по запрещению химического оружия подтвердила наличие следов вещества из группы "Новичок" в анализах российского оппозиционера Алексея Навального.
- Германия призвала Россию предоставить информацию о причинах отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.
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