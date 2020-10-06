В анализах Навального обнаружили наличие яда группы "Новичок", - Организация по запрещению химического оружия
Об этом говорится в отчете Организации по запрещению химического оружия .
Так, Организация направила Германии доклад в связи с отравлением Навального. Эксперты обнаружили в крови и моче Навального биомаркеры ингибитора холинэстеразы со "схожими структурными характеристиками", как у веществ, относящихся к группе "Новичок". При этом обнаруженое вещество не считается запретным.
"Структурные характеристики аналогичны характеристикам токсичных химикатов из списков 1.A.14 и 1.A.15 (к ним относятся вещества из группы" Новичок "- ред.), которые были внесены в приложение по химическим веществам Конвенции в ноябре 2019 года. Обнаруженный ингибитор холинэстеразы не входит в список Приложения по химическим веществам к Конвенции ", - говорится в отчете.
В свою очередь, как передает "РИА Новости", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля пока нет информации об отчете.
"Нужно время, чтобы это было по дипканалам передано и мы получили об этом информацию. Но, как видно, там будет вся информация, которая необходима", - отметил он.
- Напомним, в среду, 2 сентября, немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок".
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексея Навального "хотели заставить молчать".
- 15 сентября российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после сильного отравления, заявил, что уже может сам дышать и показал фото.
- Впоследствии, российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что требует вернуть одежду, в которой он был госпитализирован в Омске, поскольку она является важным вещественным доказательством в деле о его отравлении.
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