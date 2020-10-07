Отравление Навального: если Россия не будет предоставлять информацию, будут введены санкции, - МИД Германии

7 октября, 2020, 15:47

Германия призывает Россию предоставить информацию о причинах отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального

Об этом написал министр иностранных дел Германии Гайко Маас в Twitter.

"Если Россия не прояснит, что произошло в деле Навального, и не предоставит информацию, то санкции против виновных будут неизбежны", - сообщил министр.

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Маас отметил, что санкции будут введены ЕС из-за выводов Организации по запрещению химического оружия.

Напомним, в среду, 2 сентября, немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок" .

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексея Навального "хотели заставить молчать" .

Впоследствии, Навальный заявил, что требует вернуть одежду , в которой он был госпитализирован в Омске, поскольку он является важным вещественным доказательством в деле о его отравлении.

Wenn #Russland die Vorgänge im Fall #Nawalny nicht aufklärt und Informationen nicht bereitstellt, werden zielgerichtete und verhältnismäßige Sanktionen gegen Verantwortliche auf russischer Seite unvermeidlich sein . Werden eine gemeinsame Reaktion in der EU und der OVCW abstimmen. - Heiko Maas (@HeikoMaas) October 7, 2020

Источник: https://censor.net/ua/n3223470