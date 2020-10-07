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Espreso.tvОбществоОтравление Навального: если Россия не будет предоставлять информацию, будут введены санкции, - МИД Германии

Отравление Навального: если Россия не будет предоставлять информацию, будут введены санкции, - МИД Германии


фото: instagram
Германия призывает Россию предоставить информацию о причинах отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального

Об этом написал министр иностранных дел Германии Гайко Маас в Twitter.

"Если Россия не прояснит, что произошло в деле Навального, и не предоставит информацию, то санкции против виновных будут неизбежны", - сообщил министр.

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Маас отметил, что санкции будут введены ЕС из-за выводов Организации по запрещению химического оружия.

Источник: https://censor.net/ua/n3223470

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