Отравление Навального: если Россия не будет предоставлять информацию, будут введены санкции, - МИД Германии
Об этом написал министр иностранных дел Германии Гайко Маас в Twitter.
"Если Россия не прояснит, что произошло в деле Навального, и не предоставит информацию, то санкции против виновных будут неизбежны", - сообщил министр.
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Маас отметил, что санкции будут введены ЕС из-за выводов Организации по запрещению химического оружия.
- Напомним, в среду, 2 сентября, немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок" .
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексея Навального "хотели заставить молчать" .
- Впоследствии, Навальный заявил, что требует вернуть одежду , в которой он был госпитализирован в Омске, поскольку он является важным вещественным доказательством в деле о его отравлении.
Wenn #Russland die Vorgänge im Fall #Nawalny nicht aufklärt und Informationen nicht bereitstellt, werden zielgerichtete und verhältnismäßige Sanktionen gegen Verantwortliche auf russischer Seite unvermeidlich sein . Werden eine gemeinsame Reaktion in der EU und der OVCW abstimmen.- Heiko Maas (@HeikoMaas) October 7, 2020
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