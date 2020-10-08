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Espreso.tvСпортНемцы назвали состав на матч против Украины в Лиге наций

Немцы назвали состав на матч против Украины в Лиге наций


фото: Getty Images
Тренерский штаб сборной Германии определился с составом команды, которая полетит на матч Лиги наций против Украины

Об этом сообщает официальный facebook Немецкой федерации футбола.

В заявку попали 23 футболиста. Матч 3-го тура Лиги наций Украина - Германия состоится 10 октября, в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Начало в 21:45.

Состав сборной Германии

Вратари: Лено, Нойер, Трапп.

Защитники: Гинтер, Робин Госенс, Лукас Клостерманн, Марсель Хальстенберг, Робин Кох, Антонио Рюдигер, Эмре Джан, Никлас Зюле, Джонатан Да.

Полузащитники: Юлиан Брандт, Дракслер, Серж Гнабри, Леон Горецкий, Йозуа Киммо, Кай Хаверц, Йонас Хофманн, Флориан Нойхаус, Тони Кроос.

Нападающие: Лука Вальдшмидт, Тимо Вернер.

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