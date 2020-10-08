Немцы назвали состав на матч против Украины в Лиге наций
8 октября, 2020, 19:40
Тренерский штаб сборной Германии определился с составом команды, которая полетит на матч Лиги наций против Украины
Об этом сообщает официальный facebook Немецкой федерации футбола.
В заявку попали 23 футболиста. Матч 3-го тура Лиги наций Украина - Германия состоится 10 октября, в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Начало в 21:45.
Состав сборной Германии
Вратари: Лено, Нойер, Трапп.
Защитники: Гинтер, Робин Госенс, Лукас Клостерманн, Марсель Хальстенберг, Робин Кох, Антонио Рюдигер, Эмре Джан, Никлас Зюле, Джонатан Да.
Полузащитники: Юлиан Брандт, Дракслер, Серж Гнабри, Леон Горецкий, Йозуа Киммо, Кай Хаверц, Йонас Хофманн, Флориан Нойхаус, Тони Кроос.
Нападающие: Лука Вальдшмидт, Тимо Вернер.
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Сборная Германии 7 октября в товарищеском матче сыграла на своем поле вничью с Турцией.
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Ранее сообщалось, что форвард сборной Германии Тимо Вернер может пропустить матч с Украиной из-за коронавируса.
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