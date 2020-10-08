Ломаченко отреагировал на слухи, что он заплатил Лопесу за бой из собственного кармана

8 октября, 2020, 13:18

Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что не отдавал американцу Теофимо Лопесу часть своего гонорара за поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе

Об этом сообщает ESPN.

По словам Ломаченко, он не отдавал Лопесу часть своего гонорара за организацию боя, однако при необходимости был готов пойти на такой шаг.

"Слухи о том, что я отдал Лопесу часть гонорара - это неправда. Я не давал ему своих денег. Но если бы проблема заключалась в деньгах, то я бы отдал ему часть своего гонорара, чтобы организовать бой", - сказал Ломаченко.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 7 октября Василий Ломаченко заявил, что его не пугают угрозы Теофимо Лопеса о нокауте.

Легендарный американский боксер Рой Джонс заявил, что на Василия Ломаченко в бою против Теофимо Лопеса ждет самое сложное испытание в карьере .

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