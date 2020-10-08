Ломаченко отреагировал на слухи, что он заплатил Лопесу за бой из собственного кармана
Об этом сообщает ESPN.
По словам Ломаченко, он не отдавал Лопесу часть своего гонорара за организацию боя, однако при необходимости был готов пойти на такой шаг.
"Слухи о том, что я отдал Лопесу часть гонорара - это неправда. Я не давал ему своих денег. Но если бы проблема заключалась в деньгах, то я бы отдал ему часть своего гонорара, чтобы организовать бой", - сказал Ломаченко.
Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).
Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 7 октября Василий Ломаченко заявил, что его не пугают угрозы Теофимо Лопеса о нокауте.
- Легендарный американский боксер Рой Джонс заявил, что на Василия Ломаченко в бою против Теофимо Лопеса ждет самое сложное испытание в карьере .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры