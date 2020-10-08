Ломаченко назвал тройку лучших боксеров мира

8 октября, 2020, 15:51

Украинец Василий Ломаченко включил соотечественника Александра Усика в тройку лучших боксеров мира независимо от весовой категории

Об этом сообщает ESPN.

По мнению Ломаченко, лучшими боксерами мира, независимо от весовой категории, являются американец Теренс Кроуфорд, мексиканец Сауль Альварес и Александр Усик.

"Самые лучшие бойцы pound-for-pound? Теренс Кроуфорд, Сауль Альварес и Александр Усик", - сказал Ломаченко.

Следующий бой Василия Ломаченко против американца Теофимо Лопеса состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 7 октября Василий Ломаченко заявил, что его не пугают угрозы Теофимо Лопеса о нокауте.

Легендарный американский боксер Рой Джонс заявил, что Василия Ломаченко в бою против Теофимо Лопеса ждет самое сложное испытание в карьере.

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