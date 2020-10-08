Главный тренер сборной Германии думает, что победит Украину

8 октября, 2020, 20:55

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев думает, что его команда победит Украину в матче Лиги наций

Об этом сообщает журналист Маркус Барк в twitter.

Немецкий специалист также признался, что у него есть вопросы, которые нужно решить перед матчем

"Есть много вопросов, которые мы должны решить перед матчем с Украиной. Нам будет противостоять сильная команда, но могу заверить, что мы хорошо подготовимся к игре. Мы очень хотим победить в Украине, и я думаю, что мы сможем обыграть соперника. Слышал, что в стане соперника есть больные коронавирусов. Наша задача - следовать инструкциям и соблюдать все правила", - сказал Лев.

Матч 3-го тура Лиги наций Украина - Германия состоится 10 октября, в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Начало в 21:45.

Marcus Bark (@Reporter_vorOrt) October 7, 202