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Espreso.tvСпортГлавный тренер сборной Германии думает, что победит Украину

Главный тренер сборной Германии думает, что победит Украину


фото: Getty Images
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев думает, что его команда победит Украину в матче Лиги наций

Об этом сообщает журналист Маркус Барк в twitter.

Немецкий специалист также признался, что у него есть вопросы, которые нужно решить перед матчем

"Есть много вопросов, которые мы должны решить перед матчем с Украиной. Нам будет противостоять сильная команда, но могу заверить, что мы хорошо подготовимся к игре. Мы очень хотим победить в Украине, и я думаю, что мы сможем обыграть соперника. Слышал, что в стане соперника есть больные коронавирусов. Наша задача - следовать инструкциям и соблюдать все правила", - сказал Лев.

Матч 3-го тура Лиги наций Украина - Германия состоится 10 октября, в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Начало в 21:45.

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