Главный тренер сборной Германии думает, что победит Украину
Об этом сообщает журналист Маркус Барк в twitter.
Немецкий специалист также признался, что у него есть вопросы, которые нужно решить перед матчем
"Есть много вопросов, которые мы должны решить перед матчем с Украиной. Нам будет противостоять сильная команда, но могу заверить, что мы хорошо подготовимся к игре. Мы очень хотим победить в Украине, и я думаю, что мы сможем обыграть соперника. Слышал, что в стане соперника есть больные коронавирусов. Наша задача - следовать инструкциям и соблюдать все правила", - сказал Лев.
Матч 3-го тура Лиги наций Украина - Германия состоится 10 октября, в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Начало в 21:45.
Marcus Bark (@Reporter_vorOrt) October 7, 202
-
Сборная Германии 7 октября в товарищеском матче сыграла на своем поле вничью с Турцией.
-
Ранее сообщалось, что форвард сборной Германии Тимо Вернер может пропустить матч с Украиной из-за коронавируса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры