Для больных коронавирусом МЗ начало подготовку временных госпиталей, - Степанов

8 октября, 2020, 20:19

В связи с ростом новых случаев COVID-19 Министерство здравоохранения начало подготовку временных госпиталей для больных

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в видеообращении.

"Уже сейчас мы начинаем подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID-19", - отметил он.

По словам Степанова, с весны втрое увеличилось количество коек для больных, но сейчас ситуация значительно хуже, чем в начале пандемии.

"С апреля мы увеличили количество коек - с 12 тыс. до 37 тыс., определили и разработали протоколы лечения", - добавил министр.

Ранее, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в украинских больницах заполнено 53,9% коек, предназначенных для больных коронавирусом.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в случае полного заполнения выделенных для пациентов с коронавирусом койко-мест в больницах, в Украине могут ввести жесткий карантин .

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