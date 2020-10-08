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Espreso.tvОбществоДля больных коронавирусом МЗ начало подготовку временных госпиталей, - Степанов

Для больных коронавирусом МЗ начало подготовку временных госпиталей, - Степанов

В связи с ростом новых случаев COVID-19 Министерство здравоохранения начало подготовку временных госпиталей для больных

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в видеообращении.

"Уже сейчас мы начинаем подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID-19", - отметил он.

По словам Степанова, с весны втрое увеличилось количество коек для больных, но сейчас ситуация значительно хуже, чем в начале пандемии.

"С апреля мы увеличили количество коек - с 12 тыс. до 37 тыс., определили и разработали протоколы лечения", - добавил министр.

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