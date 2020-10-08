COVID-19 в Украине: в Минздраве назвали условие возвращения к жесткому карантину

8 октября, 2020, 13:58

В случае полного заполнения выделенных для пациентов с коронавирусом койко-мест в больницах, в Украине могут ввести жесткий карантин

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Украинской правде. Жизнь" .

Он отметил, пока нецелесообразно вводить жесткие карантинные ограничительные меры в Украине.

Так, Ляшко отметил, что в случае полной заполненности больными COVID-19 всех койко-мест, которые подготовлены для госпитализации таких больных в больницах, Украина вынуждена будет снова ввести жесткий карантин.

Главный санврач отметил, что 50 тыс. койко-мест удалось подготовить благодаря жесткому карантину весной.

"Карантин сработал 100%. Система подготовлена, вспышки не было, летальности не было, и мы готовы сейчас дальше работать в условиях увеличенного количества случаев заболевания, не влияя существенно на экономику в рамках адаптивного карантина", - сообщил он.

Также Ляшко добавил, что Минздрав сейчас готовит расчеты о том, какая заболеваемость в течение 1-2 недель приведет к полному заполнению коек.

"Тогда, я, как санитарный врач, буду говорить: смотрите, мы вышли на эту цифру, у нас осталось 2 недели, и у нас другого выхода нет, кроме как последовать примеру Израиля, Мадрида, Парижа и вводить жесткие карантинные ограничительные мероприятия. Здесь уже нельзя будет найти баланс между экономикой и спасением жизни ", - заявил он.

Ранее, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в украинских больницах заполнено 53,9% коек , предназначенных для больных коронавирус.

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