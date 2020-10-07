Выбирая поставщика газа, надо узнать историю компании и кто за ней стоит, - Татьяна Бойко
Такой совет дала Татьяна Бойко, координатор энергопрограмм гражданской сети "Опора", в эфире программы "Energo live" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".
"Я бы рекомендовал (очевидно, что сейчас открыты все реестры) хотя бы загуглить, проверить такими простыми доступными методами по реестру вещных прав на недвижимость, по реестру права собственности, реестра юридических лиц, что это вообще за компания, кто за ней стоит, какой у нее уставный капитал, какая у нее история ", - сказала Бойко.
Она также советует разбираться в причинах очень низких цен.
По словам представительницы "Опоры", в европейских странах есть сравнительный инструмент для потребителей - сайт, на котором можно сравнить предложения всех поставщиков, плюс поставщики проходят определенную верификацию на этапе получения разрешений.
"У нас же получить лицензию на поставку довольно легко. 790 компаний, кажется, на сегодня имеют лицензию на поставку. Поэтому, действительно, есть большая угроза", - отметила Бойко.
- В Украине с 1 августа заработал рынок газа для населения.
- Минэнерго определило НАК "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" на рынке природного газа.
- В Нафтогазе обнародовали условия продажи газа для поставок населению с 1 августа. В частности, цена по годовым контрактам будет определяться, исходя из котировок международных газовых хабов, текущего рыночного спрэда, а также условий оплаты.
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