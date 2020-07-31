Нафтогаз назвал условия продажи газа населению по рыночным ценам

31 июля, 2020, 12:10

Нафтогаз обнародовал условия продажи газа для поставок населению с 1 августа после завершения действия специальных обязанностей

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

По словам главы правления НАК Андрея Коболева, после того, как с 1 августа регулирование рынка завершится, компания намерена оставаться надежным поставщиком природного газа для внутреннего рынка.

"Мы предложим всем желающим газ отечественного и импортного происхождения в объемах, достаточных для удовлетворения потребностей украинцев", - сказал Коболев.

В частности, для поставщиков домохозяйств компания предлагает заключение годовых контрактов с ежемесячным формульным определением цены, которая будет известна до начала месяца поставки.

Отмечается, что цена по годовым контрактам будет определяться, исходя из котировок международных газовых хабов, текущего рыночного спрэда, а также условий оплаты.

"Предложенная формульная цена является прогнозируемой и такой, что полностью соответствует рыночным ценовым индикаторам и не создает перекосов на рынке", - подчеркнули в пресс-службе.

По информации компании, в рамках годового контракта предусмотрены различные условия расчетов: 100% предоплата, оплата частями каждые 10 дней в течение периода поставки, а также оплата до 25 числа месяца, следующего за месяцем поставки.

Кроме того, по словам директора дивизиона "Нафтогаз Коммерция" Виллема Коппульса, в ближайшее время компания представит новую линейку продуктов для всех участников украинского газового рынка. В рамках этих предложений компании смогут формировать ресурс на различные периоды и на разных условиях.

"Тем, кому нужны большие объемы на постоянной основе, подойдет летний контракт. Для компаний, которые имеют гибкие планы закупок, подойдет контракт на месяц или на два", - пояснил Коппульс.

Отмечается, что реализация квартальных продуктов будет происходить в прозрачно через электронную площадку Украинской энергетической биржи и начнется на следующей неделе.

В пресс-службе добавили, что, кроме запуска новых продуктов, Нафтогаз продолжит работать с долгами, которые накопились в течение действия режима ПСО и составляют близко 24 млрд грн.