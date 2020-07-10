Минэнерго определило поставщика "последней надежды" на рынке природного газа

10 июля, 2020, 11:37

Поставщиком "последней надежды" на рынке природного газа стал НАК "Нафтогаз Украины"

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Сегодня в Министерстве энергетики определили поставщика последней надежды на рынке природного газа. Им стало ООО" ГК "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ценовая позиция газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" составляет 2711,86 грн за тыс. Куб м с НДС с наценкой 0%.

По информации ведомства, соответствующее решение сегодня приняла Конкурсная комиссия по определению поставщика "последней надежды". "За" проголосовали пять членов комиссии.

Всего на конкурс подали свои предложения три компании. После детального рассмотрения документов по решению комиссии одна из компаний не была допущена к конкурсу.

В пресс-службе объяснили, что согласно постановлению Кабмина №529 от 25 июня 2020 года, избрание победителя осуществляется путем голосования членов конкурсной комиссии по допущенного кандидата, который предложил самое низкое значение цены природного газа, по которой ПОН поставляет природный газ потребителю. Цена рассчитывается согласно формуле с четким определением размера наценки поставщика "последней надежды" и должна быть не выше чем на 20% максимальной цены, сложившейся на рынке природного газа за предыдущий месяц.

Напомним, вчера НАК "Нафтогаз Украины" и газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" подали документы для участия в конкурсе на поставщика "последней надежды".

Ранее Кабмин продлил действие публичных специальных обязанностей (ПСО) для продажи газа населению по льготной цене до 1 августа из-за необходимости избрания поставщика последней надежды.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb