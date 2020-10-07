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Espreso.tvОбществоВ бюджет-2021 подали более 5 тыс. поправок, - нардеп Кравчук

В бюджет-2021 подали более 5 тыс. поправок, - нардеп Кравчук


фото: censor.net
В проект госбюджета на следующий год депутаты внесли более 5 тыс. поправок

Об этом рассказала заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире одного из телеканалов, передает Укринформ.

"Я знаю, что на следующей неделе Бюджетный комитет будет рассматривать тщательно поправки (к проекту Государственного бюджета). Подано около 5 тыс. поправок в бюджет", - рассказала депутат.

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Кравчук считает, что Рада может собраться 20 октября на заседание для рассмотрения бюджета в первом чтении.

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"Сейчас как раз максимально тот период, чтобы уменьшить социальные контакты и чтобы выздоровели народные депутаты, которые сейчас болеют. Сейчас болеет, насколько я помню, 22 народных депутата целом в Верховной Раде и в нашей фракции - девять. К сожалению, вчера еще добавился еще один положительный тест у одного из моих коллег. ", - отметила Кравчук.

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