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Espreso.tvМирУ Трампа обнаружили антитела к COVID-19

У Трампа обнаружили антитела к COVID-19

У президента США Дональда Трампа обнаружили антитела к коронавирусу. В течение суток у него не наблюдаются симптомы заболевания

Об этом заключение врачей обнародовала пресс-секретарь Трампа Кейли Макенани.

"На сегодняшний день у него нет температуры уже на протяжении более четырех дней, симптомов нет больше, чем 24 часа, он не нуждался и не получал дополнительной кислородной поддержки с момента госпитализации", - говорится в заключении врачей.

Также сообщается, что по результатам анализов у Трампа в организме имеются антитела к коронавирусу.

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