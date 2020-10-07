У Трампа обнаружили антитела к COVID-19

7 октября, 2020, 21:05

У президента США Дональда Трампа обнаружили антитела к коронавирусу. В течение суток у него не наблюдаются симптомы заболевания

Об этом заключение врачей обнародовала пресс-секретарь Трампа Кейли Макенани.

"На сегодняшний день у него нет температуры уже на протяжении более четырех дней, симптомов нет больше, чем 24 часа, он не нуждался и не получал дополнительной кислородной поддержки с момента госпитализации", - говорится в заключении врачей.

Также сообщается, что по результатам анализов у Трампа в организме имеются антитела к коронавирусу.

Напомним, 3 октября врач Дональда Трампа заявил, что больной коронавирусом президент США чувствует себя хорошо .

5 октября президент США Дональд Трамп заявил, что выписывается из военного госпиталя .

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