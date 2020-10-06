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Espreso.tvСпортДешам пообещал неожиданный состав сборной Франции на матч с Украиной

Дешам пообещал неожиданный состав сборной Франции на матч с Украиной


фото: fff.fr
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что его команда сыграет против Украины экспериментальным составом

Об этом сообщает Федерация футбола Франции.

По словам Дешама, 7 октября в игре с Украиной он даст отдохнуть футболистам, которые играли за свои клубы в воскресенье. В то же время, главный тренер сборной Франции добавил, что точно выйдут на поле Оливье Жиру и Стив Манданда.

"Жиру сыграет против Украины свой 100-й матч за сборную. Сыграет Манданда. Вполне вероятно, что тот, кто играл в воскресенье в чемпионатах, получит отдых. Если Варан не выйдет на поле, кто-то другой будет капитаном. Возможно, Жиру. В качественном и количественном планах у меня есть выбор. Тяжелый выбор между опытными футболистами и новичками в сборной. Все они играют на высоком уровне, поэтому получили вызов", - сказал Дешам.

Матч состоится 7 октября в Сен-Дени.

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