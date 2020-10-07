Шевченко обнародовал заявку сборной Украины на матч с Францией
7 октября, 2020, 12:02
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал имена футболистов, которые могут выйти на поле в сегодняшнем товарищеском матче против Франции
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
В заявку вошли:
1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 4. Илья Забарный, 5. Сергей Сидорчук, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10 Николай Шапаренко, 11. Александр Зубков, 12. Александр Шовковский, 13. Ефим Конопля, 14 Игорь Харатин, 15 Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 17. Владимир Шепелев, 18 Богдан Михайличенко, 19 Роман Безус, 20. Евгений Макаренко, 21 Александр Караваев, 22. Евгений Чеберко.
Матч Франция - Украина состоится сегодня в Сен-Дени и начнется в 22:00.
- Напомним, 6 октября главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что его команда сыграет против Украины экспериментальным составом.
- В то же время главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко констатировал, что сборная Украины перед игрой с Францией находится в тяжелом кадровом положении из-за вспышки коронавируса.
- В итоге ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский попал в заявку на товарищеский матч против Франции.
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