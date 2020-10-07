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Espreso.tvСпортШевченко обнародовал заявку сборной Украины на матч с Францией

Шевченко обнародовал заявку сборной Украины на матч с Францией


фото: uaf.ua
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал имена футболистов, которые могут выйти на поле в сегодняшнем товарищеском матче против Франции

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

В заявку вошли:

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 4. Илья Забарный, 5. Сергей Сидорчук, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10 Николай Шапаренко, 11. Александр Зубков, 12. Александр Шовковский, 13. Ефим Конопля, 14 Игорь Харатин, 15 Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 17. Владимир Шепелев, 18 Богдан Михайличенко, 19 Роман Безус, 20. Евгений Макаренко, 21 Александр Караваев, 22. Евгений Чеберко.

Матч Франция - Украина состоится сегодня в Сен-Дени и начнется в 22:00.

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