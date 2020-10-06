Топ-10 трансферов межсезонья, которые поставили на уши всю футбольную Европу

6 октября, 2020, 09:00

В ночь на 6 октября во большинства европейских чемпионатов закрылось трансферное окно

Трансферы - одна из самых интересных составляющих современного футбола. Период, когда сотни игроков меняют место работы, а клубы обмениваются миллиардами евро. Еспресо.TV собрали для вас десятку самых громких переходов этого межсезонья.

Ашраф Хакими

Сумма трансфера: 40 млн евро

Стоимость футболиста (Transfermarkt): 54 млн евро

Откуда: "Реал" (Испания)

Куда "Интер" (Италия)

Амплуа: Защитник

Возраст: 21

"Интер" потратил в это межсезонье 97 млн евро, из них 40 млн ушло на Ашрафа Хакими. Марокканский защитник имеет все шансы стать лучшим трансфером итальянского клуба в 2020 году, ведь стилистически идеально подходит под футбол Антонио Конте - главного тренера "Интера".

Команды Конте играют по тактической схеме с тремя центральными защитниками, где крайние защитники, которым и является Хакими, выполняют роль латераля. Футболист на этой позиции отрабатывает по всему фланге, от своих ворот - к воротам соперника.

Два прошлых сезона Ашраф Хакими провел в дортмундской "Боруссии" на правах аренды. Именно в Германии 21-летний марокканец стал самым дорогим латерали планеты и, не лучшим в мире на своей позиции.

Мадридский "Реал" Зинедина Зидана играет в традиционный футбол с 4-мя защитниками, где нет места футболисту типа Хакими, поэтому продажа марокканца напрашивался. Ведь для чего держать на скамейке запасных игрока, за которого можно выручить десятки миллионов евро.

"Интер" - идеальное место для продолжения карьеры Хакими. В Милане тренер, который лучше всего в мире работает с латерали и амбициозный клуб, который собирается впервые с 2010 года выиграть чемпионат Италии. Хакими уже успел сыграть 3 матча в Серии А и с первых минут показал, для чего перебрался на Апеннинский полуостров. 1 гол и 2 результативные передачи - это только начало, дальше точно будет больше.

Рубен Диас

Сумма трансфера: 68 млн евро

Стоимость футболиста (Transfermarkt): 35 млн евро

Откуда: "Бенфика" (Португалия)

Куда "Манчестер Сити" (Англия)

Амплуа: Защитник

Возраст: 23

В феврале португальский защитник вместе с "Бенфикой" вылетел в Лиге Европы от донецкого "Шахтера". Лиссабонцы пропустили от "горняков" 5 голов, а Рубен Диас провел на футбольном поле все 180 минут противостояния и даже забил в ворота Андрея Пятова.

Прошло полгода и Диас стал игроком английского "Манчестер Сити" - одного из самых богатых и самых лучших клубов планеты. "Горожане" выложили за 23-летнего центрбека 68 млн евро. В это межсезонье ни один клуб не платил большую сумму за одного защитника.

Трудно спрогнозировать, сможет Рубен Диас стать основным игроком "Сити" в этом сезоне. Португалец уже успел примерить футболку английского клуба в матче АПЛ против "Лидса" (1: 1). Его команда пропустила, а сам Диас получил оценку 6,7 - наибольшее среди защитников "горожан".

Алекс Теллес



Сумма трансфера: 15 млн евро

Стоимость футболиста (Transfermarkt): 40 млн евро

Откуда: "Порту" (Португалия)

Куда "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Амплуа: Защитник

Возраст: 27

Футболист сборной Бразилии долго готовился к тому, чтобы перейти в топ-клуб. Теллес провел убедительные четыре сезона в "Порту" и входит в топ-5 самых дорогих левых защитников мира.

Позиция левого защитника шесть лет была одной из самых в МЮ. После того, как Патрис Эвра оставил английский клуб в 2014-м году, ни один тренер не смог найти качественного игрока на эту позицию. Люк Шоу, Блинд, Янг, Дармиан - фанаты "Манчестер Юнайтед" мечтают забыть эти фамилии, как страшный сон.

Эксперты убеждены, что 27-летний Алекс Теллес сможет успешно закрыть позицию левого защитника на ближайшие 5 лет. У бразильца есть все возможности для этого. А боссам МЮ можно только поаплодировать, они приобрели топ-защитника, за смешные для футбольного мира - 15 млн евро.

Тьяго Алькантра



Сумма трансфера: 22 млн евро

Стоимость футболиста (Transfermarkt): 48 млн евро

Откуда: "Бавария" (Германия)

Куда: "Ливерпуль" (Англия)

Амплуа: Полузащитник

Возраст: 29

В августе Тьяго Алькантра вместе с мюнхенской "Баварией" выиграл Лигу чемпионов и на мажорной ноте завершил свою историю в немецком топ-клубе. Испанец провел на "Альянц Арене" 7 лет и стал одним из лучших полузащитников мира и безоговорочным лидером полузащиты "Баварии".

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп получил от боссов настоящий подарок. После презентации алькантрой немецкий специалист заявил, что мечтал о таком футболиста и счастлив, что сможет поработать с испанцем бок о бок.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" после длительной перпервы выиграл чемпионат Англии. Интересно, что команда Клоппа сможет теперь, имея в составе испанского гения Тьяго алькантрой. Сезон будет интересным!

Сандро Тонала



Сумма трансфера: аренда (10 млн евро) с правом выкупа за 25 млн евро

Стоимость футболиста (Transfermarkt): 32 млн евро

Откуда: "Брешия" (Италия)

Куда "Милан" (Италия)

Амплуа: Полузащитник

Возраст: 20

Тонала считается самым талантливым игроком Италии в своем возрасте. В это межсезонье боссы "Милана" выиграли конкуренцию за 20-летнего игрока у "Ювентуса", "Интера", "Наполи", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

Итальянский полузащитник имел лучшие финансовые предложения от других клубов, но выбрал "Милан", ведь болеет за команду с детства. Президент "Брешии" Массимо Челлино до последнего ждал трансферного запроса от "россонери", ведь обещал отпустить хавбека туда, куда захочет сам игрок, а Тонала видел себя только в "Милане".

В свои 20 лет Тонала входит в топ-15 самых дорогих опорных полузащитников мира и имеет в активе 3 матча за сборную Италии. Эксперты предсказывают юному футболисту большое будущее и называют его "новым Пирло". Тонала сравнивают с иконой итальянского футбола благодаря подобной внешности, позиции на поле и жизненной истории. Оба начали свой путь в скромной "Брешии", а позже оказались в "Милане".

Сможет ли Сандро и дальше идти по пути Пирло, который после трансфера в "Милан" дважды выиграл Лигу чемпионов и чемпионат мира-2006? Пока спрогнозировать трудно. Возможно, что через 20 лет юных и талантливых полузащитников с длинными черными волосами называть "новый Тонала".

Донни ван де Бек



Сумма трансфера: 39 млн евро

Стоимость футболиста (Transfermarkt): 44 млн евро

Откуда: "Аякс" (Нидерланды)

Куда "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Амплуа: Полузащитник

Возраст: 23

К трансфера Донни ван де Бека вопрос. Да, он супер-талантливый игрок и в 23 года показывает декабря зрелого полузащитника. Хавбек входит в топ-5 самых дорогих игроков Нидерландов и является одним из важнейших футболистов национальной команды. Но нужен ван де Бек "Манчестер Юнайтед"?

Голландец попал в команду, где на его позиции выступают два топовых исполнители. Это Бруно Фернандес и Погба - игроки, которые при правильном использованию обречены стать лучшей парой полузащитников на территории Англии. Конкурировать с французом или португальцем ван де Беку будет крайне трудно ...

Боссы МЮ выложили за 23-летнего хавбека 39 млн евро. Сможет ли Олег Гуннар Сульшер рационально использовать силы трио ван де Бек - Фернандес - Погба? Ответ даст этот сезон.

Кай Хаверц



Сумма трансфера: 80 млн евро

Стоимость футболиста (Transfermarkt): 81 млн евро

Откуда: "Байер" (Германия)

Куда "Челси" (Англия)

Амплуа: Полузащитник

Возраст: 21 год

Лондонский "Челси" стал настоящим хедлайнером этого межсезонья. Английский топ-клуб подписал 7 игроков на сумму 247 млн евро. Никто в это трансферное окно не потратил больше. Трансфер Кая Хаверца вообще стал самым дорогим в мировом футболе в 2020 году. Но эти 80 млн евро точно потрачены не на ветер!

21-летний полузащитник входит в топ-15 самых дорогих игроков мира. За свой юный возраст он уже провел 220 матчей, забил 77 мячей и отдал 36 результативных передач. Чтобы понять насколько это много для футболиста его позиции и возраста, сравним статистику Хаверца и Евгения Коноплянки за всю карьеру. У 31-летнего Украинский 377 матчей, 72 гола и 57 ассистов.

Кай Хаверц дебютировал за "Байер", когда ему было 17. Через 4 года леверкузенский клуб продал немца за 80 млн евро - рекордная сумма в истории клуба. Важно, чтобы боссы "Байера" правильно инвестировали эти средства. Например, в скаутинг и академию, чтобы вырастить новых талантов, за игрой которых будет следить весь мир.

Дуглас Коста

Сумма трансфера Аренда

Стоимость футболиста (Transfermarkt): 20 млн евро

Откуда: "Ювентус" (Италия)

Куда: "Бавария" (Германия)

Амплуа: Полузащитник

Возраст: 30

Украинские фанаты помнят Дугласа Косту благодаря игре за "Шахтер". Именно из донецкого клуба бразилец перешел в "Баварию" за 30 млн евро. Через 2 года немцы продали Коста в "Ювентус", но уже за 40 млн.

В Турине Дуглас Коста так и не смог стать ключевым игроком, каким он был в Украине, или хотя бы в "Баварии". За 3 года в Италии Дуглас Коста сыграл 103 матча, забил только 10 голов и отдал 21 результативную передачу.

Возможно, что карьера 30-летнего бразильца сложится зеркально и уже вскоре мы снова увидим Дугласа Косту в Украине?

Лерой Сане

Сумма трансфера: 45 млн евро

Стоимость футболиста (Transfermarkt): 70 млн евро

Откуда: "Манчестер Сити" (Англия)

Куда: "Бавария" (Германия)

Амплуа: Полузащитник

Возраст: 24

Прошлый сезон стал для Сане ли самым провальным в карьере. Лидер сборной Германии провел за "Манчестер Сити" только 3 матча, ведь еще перед стартом АПЛ получил ужасную травму. Лерой Сане порвал крестообразные связки и более года провел за пределами футбольного поля.

Травма сыграла ключевую роль в сумме трансфера Лероя Сане в "Баварию". Один из лучших футболистов мира присоединился к мюнхенского клуба за 45 млн евро. Еще в декабре 2019-го года ориентирована трансферная стоимость немца составляла 100 млн евро.

Лерой Сане готов возвращаться на топ-уровень в Германии. Вингер уже провел за "Баварию" 3 матча, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. У 24-летнего хавбека мощные конкуренты. Речь идет о Сержа Гнабри, Кингсли Комана и Дугласа Косту, но Сане готов выходить на футбольное поле и демонстрировать фантастическую игру.

Тимо Вернер

Сумма трансфера: 53 млн евро

Стоимость футболиста (Transfermarkt): 64 млн евро

Откуда: "Лейпциг" (Германия)

Куда "Челси" (Англия)

Амплуа: Нападающий

Возраст: 24

Вернер - второй самый дорогой трансфер "Челси" в это межсезонье. Лондонцы заплатили за немецкого бомбардира 53 млн евро. Главный тренер Фрэнк Лэмпард уверен, что Тимо Вернер способен закрыть позицию форварда на долгие годы.

В прошлом сезоне 24-летний нападающий занял второе место в гонке бомбардиров Бундеслиги. Вернер забил 28 голов в 34 матчах. Больше только у звездного форварда Роберта Левандовски, который забил 34 мяча в 31 встрече. Но проиграть польском нападающему не стыдно. 1 октября футболист "Баварии" был признан лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА.