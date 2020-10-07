Голова Сбербанка Пышный заразился коронавирусом
7 октября, 2020, 13:19
Голова правления Сбербанка Андрей Пышный заразился коронавирусом
Об этом Пышный сообщил в Facebook.
"К сожалению, я стал частью этой печальной статистики, вечером получил результаты теста на COVID-19 - обнаружено", - написал он.
Пышный отметил, что банк будет работать в обычном режиме, на операционную деятельность его лечение не повлияет, поскольку все вопросы Пышный будет решать дистанционно. По его словам на этот случай у банка есть соответствующий протокол.
- Напомним, наблюдательный совет Сбербанка принял решение о прекращении со 2 ноября полномочий действующего председателя правления Андрея Пышного и о назначении с 3 ноября на эту должность Сергея Наумова.
- 23 сентября НБУ одобрил назначение Сергея Наумова председателем правления государственного Ощадбанка.
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