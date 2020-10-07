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Espreso.tvЭкономикаГолова Сбербанка Пышный заразился коронавирусом

Голова Сбербанка Пышный заразился коронавирусом


фото: reuters
Голова правления Сбербанка Андрей Пышный заразился коронавирусом

Об этом Пышный сообщил в Facebook.

"К сожалению, я стал частью этой печальной статистики, вечером получил результаты теста на COVID-19 - обнаружено", - написал он.

Пышный отметил, что банк будет работать в обычном режиме, на операционную деятельность его лечение не повлияет, поскольку все вопросы Пышный будет решать дистанционно. По его словам на этот случай у банка есть соответствующий протокол.

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