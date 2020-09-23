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НБУ согласовал назначение Наумова председателем правления Ощадбанка

Национальный банк Украины согласовал назначение Сергея Наумова председателем правления государственного Ощадбанка

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, НБУ 22 сентября 2020 года согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность председателя правления государственного Ощадбанка по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования, проведенного правлением регулятора.

В Пресс-службе напомнили, что в июне 2020 года Сергей Наумов победил в конкурсе на должность председателя правления Ощадбанка.

Отметим, Сергей Наумов с сентября 2014 года занимал должность председателя правления "Пиреус Банка МКБ".

Сергей Наумов окончил Национальный авиационный университет и экономический факультет Межрегионального института рыночных отношений. Имеет степень MBA, полученную в Kassel International Management School (Германия). Общий стаж работы Сергея Наумова в банковской сфере составляет 25 лет. Он занимал руководящие должности в ведущих банках Украины, в частности Райффайзенбанке, УкрСиббанке, Правекс банке, Пиреус банке. В последних трех банках работал председателем правления. Имеет опыт работы в аудиторской компании PricewaterhouseCoopers.

  • 18 июня СМИ сообщили, что победу в конкурсе на должность председателя правления Ошадбанка одержал действующий председатель "Пиреус Банка" Сергей Наумов.

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