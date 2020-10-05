Совет Сбербанка уволила Пышного и назначила нового руководителя в госбанк

5 октября, 2020, 17:12

Наблюдательный совет Сбербанка принял решение о прекращении со 2 ноября полномочий действующего председателя правления Андрея Пышного и назначении с 3 ноября на эту должность Сергея Наумова

Об этом сообщается в пресс-релизе банка, передает "НВ".

Отмечается, что решением Наблюдательного совета Сбербанка завершена имплементация результатов открытого конкурса, по результатам которого новым главой госбанка избран Сергей Наумов.

Процесс передачи полномочий от экс-главы банка Андрея Пышного Сергею Наумову должено завершиться 3 ноября.

Сергей Наумов имеет высшее техническое и экономическое образование, а также в 2005 году получил степень MBA в Kassel International Management School (Германия). Его стаж работы в банковской сфере составляет 25 лет. Наумов занимал руководящие должности в ряде банков Украины, в частности в Райффайзен Банке, УкрСиббанке, Правэксбанке, Пиреус банке; в последних трех был председателем правления. Он заменит на посту главы Ощадбанка Андрея Пышного, который руководил госбанком шесть с половиной лет - с марта 2014 года.

"Спасибо Андрею Пышному, который возглавил Ощадбанк в трудное время. Ему с командой удалось почти невозможное - банк достиг нового уровня конкурентоспособности и продемонстрировал успехи по многим направлениям деятельности. Считаем, что в лице Сергея Наумова мы нашли профессионального руководителя банковского учреждения, который продолжит реализацию планов по превращению Ощадбанка в высокоэффективный институт, заинтересует инвесторов и сохранит лояльность миллионов украинцев", - заявил председатель наблюдательного совета Ощадбанка Байба Апин.

8 июня СМИ сообщили, что победу в конкурсе на должность председателя правления Ошадбанка одержал действующий председатель "Пиреус Банка" Сергей Наумов.

23 сентября НБУ согласовал назначение Сергея Наумова председателем правления государственного Ощадбанка

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