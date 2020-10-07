Подписали соглашение: Британия выделит 1,25 млрд фунтов на украинский военно-морской флот
7 октября, 2020, 20:45
Украина и Великобритания подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах
Об этом сообщает ОПУ.
Так, 7 октября подписан меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в военной и военно-технической сферах.
В частности, соглашение предусматривает сотрудничество в оборонной отрасли.
Поэтому, Британское экспортно-кредитное агентство предоставит Украине 1,25 млрд фунтов.
"Это должно существенно повысить эффективность и сократить сроки реализации совместных проектов в оборонной сфере", - говорится в сообщении.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках меморандума, который подпишут Украина и Великобритания, Лондон выделит 1,25 фунтов на программу развития украинского флота .
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