Великобритания выделит 1,25 млрд фунтов на украинский военно-морской флот, - Зеленский

7 октября, 2020, 13:59

В рамках меморандума, который подпишут Украина и Великобритания, Лондон выделит 1,4 млрд евро на программу развития украинского флота

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в видеокомментарии, который есть в распоряжении "РБК-Украина".

Зеленский заявил, что его визит в Великобританию будет историческим.

По его словам,, соглашение о военной помощи он подпишет на встрече с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном.

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"Второй вопрос - это подписание меморандума о развитии военно-морского флота. Важный стратегический документ, будем на военно-морской базе, подпишем этот меморандум на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов (почти 1,4 млрд евро, - ред.). Мы все верили в то, что снова появится военно-морской флот в Украине и наконец это первый такой мощный шаг", - рассказал президент.

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Зеленский также добавил, что в рамках его визита в страну запланирована встреча с королевской семьей, бизнесом и украинской общиной.

"Отдельно будет встреча с мэром Лондон-сити. Это моя мечта - построить Киев-сити. Будем об этом говорить", - добавил он.

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