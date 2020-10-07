Великобритания выделит 1,25 млрд фунтов на украинский военно-морской флот, - Зеленский
Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в видеокомментарии, который есть в распоряжении "РБК-Украина".
Зеленский заявил, что его визит в Великобританию будет историческим.
По его словам,, соглашение о военной помощи он подпишет на встрече с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном.
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"Второй вопрос - это подписание меморандума о развитии военно-морского флота. Важный стратегический документ, будем на военно-морской базе, подпишем этот меморандум на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов (почти 1,4 млрд евро, - ред.). Мы все верили в то, что снова появится военно-морской флот в Украине и наконец это первый такой мощный шаг", - рассказал президент.
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Зеленский также добавил, что в рамках его визита в страну запланирована встреча с королевской семьей, бизнесом и украинской общиной.
"Отдельно будет встреча с мэром Лондон-сити. Это моя мечта - построить Киев-сити. Будем об этом говорить", - добавил он.
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