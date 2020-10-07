Отравление Навального: Франция и Германия готовят санкции против РФ
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Франции.
Так, в МИД отметили, что Франция и Германия неоднократно призывали Россию расследовать обстоятельства отравления Навального и назвать виновных в преступлении. Однако, по мнению ведомства, РФ не предоставила убедительных объяснений.
"В этом контексте мы считаем, что отравление господина Навального не имеет ни одного правдоподобного объяснения, кроме ответственности и причастности России", - говорится в сообщении.
Страны инициировали введение дополнительных санкций против России, в частности, намерены направить это предложение иностранным партнерам.
"Эти санкции будут нацелены на людей, которых мы считаем ответственными за это преступление и нарушение международных стандартов, а также участников программы "Новичок", - говорится в сообщении.
- Напомним, в среду, 2 сентября, немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок" .
- Впоследствии, Организация по запрещению химического оружия подтвердила наличие следов вещества из группы "Новичок" в анализах российского оппозиционера Алексея Навального.
- Так, Германия призвала Россию предоставить информацию о причинах отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.
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