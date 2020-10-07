 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЦИК запустила новый чат-бот о выборах

ЦИК запустила новый чат-бот о выборах

Центральная избирательная комиссия разработала чат-бот "О выборах" в Telegram, с помощью которого можно узнать важную информацию о местных выборах в Украине

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия в Facebook .

"У нас, официальной страницы ЦИК (в соцсети Facebook - ред.), появился младший брат. Чат-бот "О выборах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью чат-бота можно найти информацию о местных выборах 25 октября, соответствующий участок, а также увидеть макет избирательного бюллетеня.

"Объясняет, что будет, если порвать (или, не дай Бог, съесть) бюллетень; расскажет, как безопасно голосовать на выборах-2020 год", - говорится в сообщении.

Сообщается, что чат-бот будет полезным и избирателям, и членам избирательных комиссий и кандидатам.

У нас, официальной страницы ЦИК, появился младший брат. Чат бот "О выборах". https://t.me/cvk_elections_bot Сразу ...

Опубликовано Центральная избирательная комиссия - Central Election Commission of Ukraine Среда, 7 октября 2020 г.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 октября, 2020 среда

больше новостей

7 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать