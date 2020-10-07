ЦИК запустила новый чат-бот о выборах

7 октября, 2020, 16:30

Центральная избирательная комиссия разработала чат-бот "О выборах" в Telegram, с помощью которого можно узнать важную информацию о местных выборах в Украине

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия в Facebook .

"У нас, официальной страницы ЦИК (в соцсети Facebook - ред.), появился младший брат. Чат-бот "О выборах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью чат-бота можно найти информацию о местных выборах 25 октября, соответствующий участок, а также увидеть макет избирательного бюллетеня.

"Объясняет, что будет, если порвать (или, не дай Бог, съесть) бюллетень; расскажет, как безопасно голосовать на выборах-2020 год", - говорится в сообщении.

Сообщается, что чат-бот будет полезным и избирателям, и членам избирательных комиссий и кандидатам.

Ранее, в Украине запустили образовательный сериал "Избиратель" о местных выборах. Сериал доступен на платформе "Дия.Цифровое образование".

Также Министерство внутренних дел планирует запустить чат-бот "Выборы-2020" с информацией о местных выборах для повышения защиты граждан во время волеизъявления.

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