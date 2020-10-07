ЦИК запустила новый чат-бот о выборах
Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия в Facebook .
"У нас, официальной страницы ЦИК (в соцсети Facebook - ред.), появился младший брат. Чат-бот "О выборах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с помощью чат-бота можно найти информацию о местных выборах 25 октября, соответствующий участок, а также увидеть макет избирательного бюллетеня.
"Объясняет, что будет, если порвать (или, не дай Бог, съесть) бюллетень; расскажет, как безопасно голосовать на выборах-2020 год", - говорится в сообщении.
Сообщается, что чат-бот будет полезным и избирателям, и членам избирательных комиссий и кандидатам.
У нас, официальной страницы ЦИК, появился младший брат. Чат бот "О выборах". https://t.me/cvk_elections_bot Сразу ...Опубликовано Центральная избирательная комиссия - Central Election Commission of Ukraine Среда, 7 октября 2020 г.
- Ранее, в Украине запустили образовательный сериал "Избиратель" о местных выборах. Сериал доступен на платформе "Дия.Цифровое образование".
- Также Министерство внутренних дел планирует запустить чат-бот "Выборы-2020" с информацией о местных выборах для повышения защиты граждан во время волеизъявления.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции