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Espreso.tvОбществоМВД запустит чат-бот о местных выборах

МВД запустит чат-бот о местных выборах

Министерство внутренних дел планирует запустить чат-бот "Выборы-2020" с информацией о местных выборах для повышения защиты граждан во время волеизъявления

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, уже работает геоинформационный аналитический портал МВД Украины Информационно-аналитическая система "Местные выборы 2020", который предназначен для мониторинга совершенных правонарушений и отображения публичной информации о состоянии общественной безопасности в режиме реального времени.

"Нашим следующим шагом вскоре станет запуск нового технологического продукта - чат-бота "Выборы-2020", который в значительной степени повысит защиту волеизъявления граждан", - подчеркнул он.

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