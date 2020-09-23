МВД запустит чат-бот о местных выборах
23 сентября, 2020, 21:08
Министерство внутренних дел планирует запустить чат-бот "Выборы-2020" с информацией о местных выборах для повышения защиты граждан во время волеизъявления
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, уже работает геоинформационный аналитический портал МВД Украины Информационно-аналитическая система "Местные выборы 2020", который предназначен для мониторинга совершенных правонарушений и отображения публичной информации о состоянии общественной безопасности в режиме реального времени.
"Нашим следующим шагом вскоре станет запуск нового технологического продукта - чат-бота "Выборы-2020", который в значительной степени повысит защиту волеизъявления граждан", - подчеркнул он.
- Ранее, в Украине запустили образовательный сериал "Избиратель" о местных выборах. Сериал доступен на платформе "Дия.Цифровое образование".
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