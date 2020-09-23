МВД запустит чат-бот о местных выборах

23 сентября, 2020, 21:08

Министерство внутренних дел планирует запустить чат-бот "Выборы-2020" с информацией о местных выборах для повышения защиты граждан во время волеизъявления

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, уже работает геоинформационный аналитический портал МВД Украины Информационно-аналитическая система "Местные выборы 2020", который предназначен для мониторинга совершенных правонарушений и отображения публичной информации о состоянии общественной безопасности в режиме реального времени.

"Нашим следующим шагом вскоре станет запуск нового технологического продукта - чат-бота "Выборы-2020", который в значительной степени повысит защиту волеизъявления граждан", - подчеркнул он.

Ранее, в Украине запустили образовательный сериал "Избиратель" о местных выборах. Сериал доступен на платформе "Дия.Цифровое образование".

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