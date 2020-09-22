"Избиратель": Минцифры представило образовательный сериал о местных выборах
Презентация сериала состоялась 22 сентября, передает Укринформ.
"Уже 25 октября в Украине пройдут местные выборы, будем выбирать мэров, депутатов городских и районных советов. Но как выбрать, когда теряешься в правилах, партийных списках и бюллетенях? А это даже неполный перечень того, с чем предстоит столкнуться избирателю в процессе своего волеизъявления. Чтобы голосование и подготовка к нему не были стрессом, а в конце концов стали понятной процедурой мы - Министерство цифровой трансформации и наши партнеры ОО "Центр содействия реформам" подготовили образовательный сериал "Избиратель", - сообщила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.
Сериал состоит из 10 серий и доступен на платформе "Дия.Цифровое образование".
В "Избирателе" простым языком объясняют новые правила избирательного процесса: как узнать информацию о кандидатах, как проверить свое наличие в списках и чего не следует делать во время голосования.
- Центральная избирательная комиссия запустила бесплатный портал "ЦИК: Просвита" для избирателей, наблюдателей, членов избирательных комиссий и кандидатов, где в виде интерактивной шутливой интернет-игры будут рассказывать о выборах.
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