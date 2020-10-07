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Espreso.tvСпортЧемпион мира по футболу нашел неожиданный вариант продолжения карьеры

Чемпион мира по футболу нашел неожиданный вариант продолжения карьеры


фото: psv.nl
Немецкий полузащитник Марио Гетце перешел из дортмундской "Боруссии" в нидерландский ПСВ

Об этом сообщает официальный сайт ПСВ.

Гетце подписал с клубом из Эйндховена контракт на 2 года. Он перешел в ПСВ на правах свободного агента.

28-летний немец последние четыре сезона провел в "Боруссии", с которой у него летом закончился контракт.

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Гетце не имел в Дортмунде достаточно игровой практики, в прошлом сезоне он провел 21 матч, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Кроме "Боруссии" Марио Гетце выступал за "Баварию", с которой в 2013 году выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

За сборную Германии полузащитник сыграл 63 матча и забил 17 голов. В 2014 году вместе с национальной командой стал чемпионом мира.

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