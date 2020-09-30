"Бавария" победила "Боруссию" в Суперкубке Германии по футболу

30 сентября, 2020, 23:21

В Суперкубке Германии по футболу мюнхенская "Бавария" победила дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:2

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В составе дортмундцев сегодня отличились Юлиан Брандт и Эрлинг Холланд, а за мюнхенцев Корентин Толиссо, Томас Мюллер и Йошуа Киммих.

За свою историю "Бавария" семь раз выигрывала Суперкубок Германии, а "Боруссия" шесть.

Суперкубок Германии по футболу

30 сентября

"Боруссия" (Дортмунд) - "Бавария" (Мюнхен) 2:3

Голы: Брандт, 39, Холланд, 55 - Толиссо, 18 Мюллер, 32, Киммих, 82

25 сентября в матче за Суперкубок УЕФА "Бавария" победила "Севилью" .

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