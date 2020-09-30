"Бавария" победила "Боруссию" в Суперкубке Германии по футболу
30 сентября, 2020, 23:21
В Суперкубке Германии по футболу мюнхенская "Бавария" победила дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:2
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В составе дортмундцев сегодня отличились Юлиан Брандт и Эрлинг Холланд, а за мюнхенцев Корентин Толиссо, Томас Мюллер и Йошуа Киммих.
За свою историю "Бавария" семь раз выигрывала Суперкубок Германии, а "Боруссия" шесть.
Суперкубок Германии по футболу
30 сентября
"Боруссия" (Дортмунд) - "Бавария" (Мюнхен) 2:3
Голы: Брандт, 39, Холланд, 55 - Толиссо, 18 Мюллер, 32, Киммих, 82
- 25 сентября в матче за Суперкубок УЕФА "Бавария" победила "Севилью" .
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