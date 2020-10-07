7 октября, 2020, 20:37

Украинский нардеп-борец Жан Беленюк вылечился от коронавируса

Об этом борец сообщил в Intagram.

Тест Беленюка, который спортсмен-депутат сдавал вчера, оказался отрицательным. С 29 сентября Беленюк находился на самоизоляции.

29-летний Жан Беленюк является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе и народным депутатом от "Слуги народа". Спортсмен сочетает выступления с политической карьерой.