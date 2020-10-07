Беленюк вылечился от коронавируса
7 октября, 2020, 20:37
Украинский нардеп-борец Жан Беленюк вылечился от коронавируса
Об этом борец сообщил в Intagram.
Тест Беленюка, который спортсмен-депутат сдавал вчера, оказался отрицательным. С 29 сентября Беленюк находился на самоизоляции.
29-летний Жан Беленюк является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе и народным депутатом от "Слуги народа". Спортсмен сочетает выступления с политической карьерой.
- 29 сентября Беленюк получил положительный тест на коронавирус.
- 7 октября украинский нардеп-борец признался, что на самоизоляции у него болит спина.
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