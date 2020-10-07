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Espreso.tvСпортБеленюк вылечился от коронавируса

Беленюк вылечился от коронавируса


фото: Getty Images
Украинский нардеп-борец Жан Беленюк вылечился от коронавируса

Об этом борец сообщил в Intagram.

Тест Беленюка, который спортсмен-депутат сдавал вчера, оказался отрицательным. С 29 сентября Беленюк находился на самоизоляции.

29-летний Жан Беленюк является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе и народным депутатом от "Слуги народа". Спортсмен сочетает выступления с политической карьерой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# всемздоровья

Сообщение, распространенный Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

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