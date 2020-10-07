Нардеп-борец Беленюк рассказал, чем занимается на самоизоляции
Об этом сообщают "Факты ".
На карантине Беленюк пытается учить иностранные языки и много читать.
"Болит спина. Возможно, это связано с тем, что мой образ жизни во время болезни - совсем не тот, что раньше. Хотя я стараюсь выходить на улицу, гулять - благо живу в частном секторе. Уже косил газон. Так что перехожу к более активному образу жизни. Мне очень сложно ничего не делать. Я пытаюсь учить иностранные языки, читаю, смотрю программы, но при этом обязательно нужно двигаться ", - рассказал Беленюк.
29-летний Жан Беленюк является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе и народным депутатом от "Слуги народа". Спортсмен сочетает выступления с политической карьерой.
- 29 сентября Беленюк получил положительный тест на коронавирус .
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