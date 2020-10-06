Выговор выглядит как знак к увольнению, - Рожкова

6 октября, 2020, 19:39

Вынесенный выговор может быть одной из ступеней к увольнению, считает первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова

Об этом сообщает Общественное радио.

"Зная об этом решении и в отношении меня, и в отношении господина Сологуба, мы не планировали каких-либо публичных заявлений. Но из-за обилия запросов я вынуждена была отреагировать на этот выговор. Выговор выглядит как некий знак к увольнению", - сказала Рожкова.

Напомним, 5 октября Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие первой замглавы регулятора Екатерине Рожковой и заместителю председателя Дмитрию Сологубу.

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