Выговор выглядит как знак к увольнению, - Рожкова
6 октября, 2020, 19:39
Вынесенный выговор может быть одной из ступеней к увольнению, считает первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова
Об этом сообщает Общественное радио.
"Зная об этом решении и в отношении меня, и в отношении господина Сологуба, мы не планировали каких-либо публичных заявлений. Но из-за обилия запросов я вынуждена была отреагировать на этот выговор. Выговор выглядит как некий знак к увольнению", - сказала Рожкова.
Напомним, 5 октября Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие первой замглавы регулятора Екатерине Рожковой и заместителю председателя Дмитрию Сологубу.
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- По словам члена Совета Национального банка Украины Василия Горбаля, членам правления НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу выразили недоверие из-за их публичные выступлений.
- Екатерина Рожкова считает объявление выговора за общение со СМИ "победой прошлого над будущим" и "тревожным сигналом независимости НБУ".
- Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что выговор первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю председателя Дмитрию Сологубу является "бытовым вопросом в правлении НБУ".
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