У европейцев растет апатия к COVID-19, - ВОЗ
6 октября, 2020, 14:52
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в некоторых странах Европы от коронавируса "устали" более 60% населения
Об этом заявил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по европейскому региону Ханс Клюге, передает Sky News .
По словам Клюге, утомляемость измерялась различными способами в 27 странах, но, по оценкам ВОЗ, в некоторых местах она охватила более 60% населения.
Так, он призвал европейцев сохранять бдительность в отношении пандемии коронавируса, ведь новые данные свидетельствуют о росте апатии к этой болезни по всему континенту.
"Граждане - это центральная часть решения проблемы пандемии, и политики должны относиться к ним соответственно", - заявил Клюге.
- Напомним, что во Всемирной организации здравоохранения не исключают, что COVID-19 станет сезонным заболеванием .
- Также в ВОЗ заявили, что по самым оптимистичным оценкам, коронавирусом могли заразиться 10% населения мира.
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