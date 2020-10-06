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Espreso.tvМирУ европейцев растет апатия к COVID-19, - ВОЗ

У европейцев растет апатия к COVID-19, - ВОЗ


фото: reuters
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в некоторых странах Европы от коронавируса "устали" более 60% населения

Об этом заявил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по европейскому региону Ханс Клюге, передает Sky News .

По словам Клюге, утомляемость измерялась различными способами в 27 странах, но, по оценкам ВОЗ, в некоторых местах она охватила более 60% населения.

Так, он призвал европейцев сохранять бдительность в отношении пандемии коронавируса, ведь новые данные свидетельствуют о росте апатии к этой болезни по всему континенту.

"Граждане - это центральная часть решения проблемы пандемии, и политики должны относиться к ним соответственно", - заявил Клюге.

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