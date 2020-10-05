Каждый десятый в мире мог заразиться COVID-19, - ВОЗ
Об этом заявил глава службы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан, передает AP.
"Наши лучшие оценки говорят нам о том, что около 10% мирового населения, возможно, были заражены этим вирусом", - сказал Райан.
По его словам, показатели отличаются среди городских и сельских жителей, а также представителей других групп, но в целом это означает, что "большинство стран мира остаются в зоне риска".
"Много смертей удалось предотвратить, и намного больше жизней можно защитить", - отметил Райан.
-
Напомним, что во Всемирной организации здравоохранения не исключают, что COVID-19 станет сезонным заболеванием.
-
По словам представителя Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихта, количество ежедневно инфицированных коронавирусом будет увеличиваться до конца года. В Украине прогнозируют 9 тыс. случаев заражения в день.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры