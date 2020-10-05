Каждый десятый в мире мог заразиться COVID-19, - ВОЗ

5 октября, 2020, 18:41

В ВОЗ заявили, что, по самым оптимистичным оценкам, коронавирусом могло заразиться 10% населения мира

Об этом заявил глава службы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан, передает AP.

"Наши лучшие оценки говорят нам о том, что около 10% мирового населения, возможно, были заражены этим вирусом", - сказал Райан.

По его словам, показатели отличаются среди городских и сельских жителей, а также представителей других групп, но в целом это означает, что "большинство стран мира остаются в зоне риска".

"Много смертей удалось предотвратить, и намного больше жизней можно защитить", - отметил Райан.

Напомним, что во Всемирной организации здравоохранения не исключают, что COVID-19 станет сезонным заболеванием.

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихта, количество ежедневно инфицированных коронавирусом будет увеличиваться до конца года. В Украине прогнозируют 9 тыс. случаев заражения в день.

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